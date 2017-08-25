Индийская биржа ICEX первой в мире начнет торги фьючерсами на алмазы

Индийская сырьевая биржа (Indian Commodity Exchange, ICEX) первой в мире начнет торги фьючерсными контрактами на алмазы 28 августа.

Торговля тремя видами трехмесячных контрактов будет проходить с 10 до 11:30 утра по местному времени. Лоты будут составлять 1 карат, 0,5 карата и 0,3 карата, сообщает Business Standard.

"С запуском этих торгов ICEX откроет путь для создания первого в мире организованного, прозрачного и регулируемого рынка деривативов на алмазы, который позволит хеджировать риски и устанавливать цены на этот драгоценный камень", - заявил главный исполнительный директор биржи Саньит Прасад, которого цитирует Israeli Diamond.

В пробных торгах, проводившихся 7-11 августа, приняли участие 62 члена биржи и их клиенты.