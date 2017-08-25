Литва надеется, что Беларусь не откажется от транзита нефтепродуктов в пользу России

Экспорт нефтепродуктов через территорию Литвы и ее Клайпедский порт на Балтике наиболее экономически выгоден для Беларуси, поэтому она не должна отказаться от данного маршрута в пользу транзита через Россию. Такое мнение в четверг озвучил кабинет министров Литвы на специальном совещании по вопросу двусторонних отношений.

"Мы уверены, что предлагаем Беларуси наиболее благоприятные экономические условия и не видим каких-то особых угроз", - резюмировал позицию правительства Дейвидас Матулёнис, советник премьера Саулюса Сквернялиса.

По его словам, Литва не намерена "политизировать этот вопрос". "Беларусь является суверенным государством и должна принимать решение, руководствуясь экономическими интересами", - отметил советник, которого цитирует ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы, работающие на российском сырье, использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

На совещании обсуждался также вопрос строящейся неподалеку от литовской границы в Беларуси атомной станции (БелАЭС). По словам Матулёниса, Литва не собирается "отступаться от своей принципиальной позиции". "Это не экономический или политический вопрос, а тревога по поводу безопасности", - сказал он.

Вильнюс ранее объявил строящуюся при участии "Росатома" БелАЭС небезопасной. Литва утверждает, что Беларусь не представила оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонна придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики.

В Беларуси заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена по самым высоким стандартам.