Российские танки уже в Беларуси

На станцию ​​Верейцы под Осиповичами пришел эшелон с российской военной техникой.

Выгружали военную технику, как сказали Свабодзе местные жители, ночью, а утром колонна двинулась лесной дорогой на военную базу, что неподалеку от деревни Протасевичи.

В Верейцах тем временем выставили радиолокационную станцию, осталась большая военно-инженерная машина на гусеничном ходу, грузовик с тентом и кунг. Вместе с разобранными железнодорожными платформами на станции находятся три пассажирских вагона российской железной дороги.

Дорога на военную базу разбита танками и большими грузовыми машинами. От Верейцов до базы километров пять.

На военной базе суета и гул тяжелой боевой техники. Танки и другие тяжелые гусеничные машины выставлены на территории. Из-за забора видно, как военные усердствуют у бронетехники. Слышны единичные пушечные выстрелы. Неподалеку полигон.

Сельские жители проклинают солдат за то, что разбили дорогу, ведущую к выгону, где они пасут коров. Говорят, что сейчас к коровам трудно доехать.