Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Российские танки уже в Беларуси

На станцию ​​Верейцы под Осиповичами пришел эшелон с российской военной техникой.

Выгружали военную технику, как сказали Свабодзе местные жители, ночью, а утром колонна двинулась лесной дорогой на военную базу, что неподалеку от деревни Протасевичи.

В Верейцах тем временем выставили радиолокационную станцию, осталась большая военно-инженерная машина на гусеничном ходу, грузовик с тентом и кунг. Вместе с разобранными железнодорожными платформами на станции находятся три пассажирских вагона российской железной дороги.

Дорога на военную базу разбита танками и большими грузовыми машинами. От Верейцов до базы километров пять.

На военной базе суета и гул тяжелой боевой техники. Танки и другие тяжелые гусеничные машины выставлены на территории. Из-за забора видно, как военные усердствуют у бронетехники. Слышны единичные пушечные выстрелы. Неподалеку полигон.

Сельские жители проклинают солдат за то, что разбили дорогу, ведущую к выгону, где они пасут коров. Говорят, что сейчас к коровам трудно доехать.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование