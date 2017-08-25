Базы ВМС США в Техасе вывозят технику и персонал из-за урагана "Харви"

Две базы ВМС США в штате Техас эвакуируют персонал и вывозят технику в связи с приближающимся ураганом "Харви", сообщает портал Defense News со ссылкой на представителей военных.

Уже выведены около 50 из 100 тренировочных самолетов T-45, размещенных на базе в Кингсвилле. Вопрос о перемещении самолетов решается в зависимости от летных качеств каждой машины и наличия пилотов, готовых транспортировать воздушное судно. Вспомогательный персонал получил распоряжение организованно покинуть территорию базы.

Руководство базы в Корпус-Кристи распорядилось эвакуировать в Даллас около 10 тысяч военнослужащих, кадетов и членов их семей, прикомандированных к базе. Также вывозится пригодная для полетов техника.

Ранее власти семи прибрежных округов американского штата Техас объявили обязательную эвакуацию десятков тысяч жителей в связи с приближающимся ураганом "Харви". Помимо этого, добровольная эвакуация была объявлена для жителей города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива. Губернатор Техаса Грег Эббот привел в готовность около 700 представителей национальной гвардии.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.