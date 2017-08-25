Российские военные рассказали о новом способе засекреченной связи в Сирии

Российские военные в Сирии впервые использовали новый способ организации засекреченной связи.

Использовались сети операторов связи других стран, рассказал замглавы российского Генштаба Халил Арсланов, передает ТАСС.

Российское командование использовало его для международных переговоров с участниками коалиции, а военные могли связаться со своими родственниками, пояснил Арсланов.

Использовать сирийскую стационарную сеть было невозможно. «Функционирующая ее часть не удовлетворяла потребностям группировки по пропускной способности, а полевая компонента и вовсе практически отсутствовала», - рассказал он.

По его словам, основными видами связи в сирийских правительственных войсках были проводная и транкинговая (при этой системе абонентам выдается доступ к общему пучку каналов, свободный канал выдается абоненту на время сеанса связи). С использованием этой связи передалось до 90% всей информации, рассказал Арсланов. Но «большое количество» линий в Сирии было повреждено «по информации военнослужащих-дезертиров». Тропосферные и радиорелейные направления связи также нельзя было использовать из-за поражений Дамаска в Пальмире, Идлибе и Дейр-эз-Зоре, объяснил Арсланов.

Ранее в Генштабе отчитались и о числе боевых вылетов и количестве ударов, которые Воздушно-космические силы России совершили в Сирии. Чуть менее чем за два года военные совершили 28 тыс. боевых вылетов и нанесли 90 тыс. ударов.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. По официальным данным Минобороны, число потерь за это время составило 34 человека. Но агентство Reuters провело собственное расследование и подсчитало, что только в 2017 году погибли 40 военных и сотрудников частных военных компаний. В военном ведомстве отвергли такие данные.