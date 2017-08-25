Журналиста Белсата оштрафовали за репортаж о тонущей в навозе деревне

Журналиста Станислава Ивашкевича наказали штрафом в размере 20 базовых величин (420 рублей) за сюжет, вышедший на теленале Белсат, о деревне под Лидой, которая тонет в навозе из местного свинокомплекса.

Сюжет вышел в эфир в конце июня и вскоре Ивашкевичу прислали повестку с требованием явиться в милицию для составления протокола. Журналиста обвинили в «незаконном распространении продукции СМИ» (ст. 22.9 КоАП) и работе без аккредитации.

24 августа судья Лидского районного суда Сергей Пипко принял решение наказать Ивашкевича штрафом в размере 20 базовых величин или 420 рублей, сообщает Белсат.

«То, что постановление будет не в мою пользу, не стало сюрпризом. Но надо отметить, что Лидский суд вынес минимальное возможное наказание — штраф в размере 20 базовых. По моему мнению, это может свидетельствовать об их понимании важности проблемы, поскольку они сами живут в местах, загрязненных свинокомплексом, о котором говорится в репортаже. В телефонных разговорах со мной и судья, и милиционер, который готовил дело, подчеркивали, что не имеют вопросов к истинности и важности материала, а исключительно к формальному нарушению — работе без аккредитации», - комментирует решение суда Станислав Ивашкевич.

Репортаж о плохих экологических условиях в деревне под Лидой получил резонанс. Правда, вместо того, чтобы остановить загрязнение окружающей среды, власти решили обвинить журналиста.

«Когда мы снимали репортаж об этом свинокомплексе, мы обратились в лидскую инспекцию охраны окружающей среды и выехали с ними на проверку. В нашей редакции есть документ с результатом инспекции. Согласно ему, концентрация вредных веществ в реке превышает норму в сотни раз. Аммоний-иона — в 260, а фосфат-иона — в 300 раз. Однако судят сегодня не руководство свинокомплекса, а журналиста. А проблема с загрязнением остается нерешенной», - говорит Ивашкевич.

Что же касается аккредитации, то, по словам журналиста, ранее он ее имел. Но после расследования о коррупции в Белэнерго разрешение на работу в Беларуси Ивашкевичу не продлили.