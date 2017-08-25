Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Канада вводит в своих паспортах третий пол

Канада приняла решение официально разрешить указывать во всех документах, кроме мужского и женского, еще и третий пол. Об этом заявил министр иммиграции Канады Ахмед Хусен.

«Все канадцы должны иметь возможность безопасно быть тем, кем они есть, жить согласно гендерной идентичности и выражать свой гендер по собственному желанию. Вводя пол «Х» в государственных документах, мы делаем важный шаг к достижению равенства для всех канадцев, независимо от их гендерной идентичности или выражения», - сказал Хусен.

В его ведомстве добавили, что уже с конца августа Министерство иммиграции станет первым государственным органом, который позволит вносить в документы поправку с указанием пола «Х», то есть неопределенно. Со временем новые правила будут распространены на все государственные агентства и департаменты.

Добавим, что ранее Канада уже позволила заявителям-иностранцам указывать третий пол в иммиграционных документах, которые называются электронной авторизацией путешественников (eTA). Сегодня же это решение было расширено на все канадские документы.

Обещание ввести на федеральном уровне идентификационных документов, где помимо мужского и женского, будет еще и третий пол Джастин Трюдо сделал еще летом. Вскоре после этого самая населенная провинция страны - Онтарио - тоже пообещала разрешить указывать в водительских правах третий пол.

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