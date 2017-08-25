Польша заявила о праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну

Глава польского правительства Беата Шидло заявила о том, что Польша имеет право на немецкие репарации за ущерб, нанесенный стране Германией во время Второй мировой войны. Об этом она, как передает издание wPolityce, сообщила на пресс-конференции после заседания кабмина.

«Разговор о репарациях — это требование справедливости и [требование возместить] то, что принадлежит Польше», — подчеркнула она, добавив, что Польша является «жертвой Второй мировой войны».

«Ущерб не был возмещен», - добавила Шидло.

Так она отреагировала на вопрос журналистов о том, поддерживает ли она усилия польской стороны о взимании репараций и какова идея этого плана.

«Что касается голосов, которые критикуют эту позицию, то если есть те, у кого другое мнение, они должны, прежде всего, обратиться к истории и основательно познакомиться с тем, что произошло на польских землях во время Второй мировой войны», — посоветовала премьер-министр.

Ранее, в июле, о том, что Польша никогда не получала компенсации за «огромный военный ущерб», который она «до сих пор не восстановила», ​заявлял председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость», бывший глава польского правительства Ярослав Качиньский.

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Политика

С такой же позицией тогда выступал министр обороны страны Антоний Мацеревич. Он отмечал, что «юридической точки зрения Германия, бесспорно, несет ответственность за репарации», а Польша никогда «не отказывалась от своих прав на получение компенсации за ущерб, нанесенный во время войны».

В Берлине, в свою очередь, считают, что вопрос репараций урегулирован: по данным немецких властей, от репараций со стороны Германии в августе 1953 года Польша отказалась.