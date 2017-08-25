Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружеской и достаточно неожиданной", сообщает Радио Свобода.

Как сообщалось, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время следующей сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон назвал "пиар-ходом" обращение молдавской власти. Он убежден, что "миротворческая операция в Приднестровье" успешная и должна быть продолжена.