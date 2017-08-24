Россия пытается перекроить границы при помощи силы - глава Пентагона

Вашингтон должен продолжить оказывать давление на Россию из-за того, что он назвал агрессивным поведением Москвы, однако воздержался от обещания предоставить Киеву летальное оружие. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший с визитом на Украину в четверг.

По его словам, Россия не придерживается условий Минских договоренностей, призванных положить конец конфликту на востоке Украины.

"Несмотря на опровержения со стороны России, мы знаем, что они пытаются при помощи силы перекроить международные границы, и это отрицательно сказывается на суверенных и свободных странах Европы", - сказал Мэттис во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.