Последнее обновление: 24.08.2017 17:06

К 2022 году солнечные электростанции превзойдут по мощности АЭС — исследование

К концу 2017 года по общей мировой мощности солнечные системы и АЭС практически сравняются, а через 5 лет солнечная энергетика станет популярнее атомной. Об этом говорится в GTM Research.

По данным Института ядерной энергетики, на сегодняшний день суммарная мощность всех работающих АЭС в мире составляет 391,5 ГВт. В то же время, по прогнозам GTM Research, общая мощность солнечных электростанций к концу 2017 года достигнет 390 ГВт, передает Hightech.

Несмотря на это, в среднем, ядерные реакторы производят больше электроэнергии, чем солнечные модули. Ежегодно АЭС генерируют 2 476 671 ГВт*ч, что составляет 11% от общемирового потребления. Солнечная энергетика пока производит лишь 375 000 ГВТ*ч в год, то есть около 1,8%.

Однако аналитики верят, что скоро соотношение изменится. Через 5 лет мощность солнечных станций по всему миру достигнет уже 871 ГВт, что более чем в два раза превосходит мощность всех действующих АЭС.

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