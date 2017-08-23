Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

В Китае построят Институт интернет-безопасности за 700 миллионов долларов

Строительство здания Института интернет-безопасности стоимостью более 700 миллионов долларов началось в среду в провинции Хубэй в центральной части Китая.

Проект расположен в экономической зоне Ухань и занимает площадь около 100 гектаров, сообщает агентство Синьхуа.

Планируется, что институт откроет свои двери в июне 2019 года и будет в состоянии обеспечить профессиональную подготовку 10 тысячам учащимся.

Согласно плану, опубликованному Министерством образования КНР, власти Китая намерены в период с 2017 по 2027 годы построить шесть институтов интернет-безопасности, которые будут соответствовать международным стандартам.

В 2014 году количество сотрудников в сфере интернет-безопасности, которые были в ключевых отраслях информационной инфраструктуры Китая, составило 700 тысяч человек. По оценкам экспертов, в 2020 году эта цифра удвоится.

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