Первый тур президентских выборов в Чехии пройдет 12-13 января 2018 года

Первый тур прямых президентских выборов в Чехии состоится 12-13 января 2018 года, заявил в среду глава сената (верхней палаты парламента) Милан Штех, которому по конституции принадлежит право назначения даты выборов в стране.

"По согласованию с МВД я выбрал даты выборов, включая возможный второй тур, с учетом времени проведения школьных каникул, чтобы явка на голосование была максимально высокой", - сказал Штех.

После официального опубликования даты выборов в своде законов начнется избирательная кампания, на которую каждый из кандидатов может израсходовать не более 40 миллионов крон (около 1,8 миллиона долларов). В случае проведения второго тура выборов каждый из двух вышедших в финал кандидатов может использовать еще по 10 миллионов крон (около 450 тысяч долларов).

В настоящее время о своем намерении участвовать в выборах президента заявили 13 кандидатов. Необходимые для выдвижения 50 тысяч подписей сограждан уже собрали действующий глава республики Милош Земан, а также экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош и предприниматель и автор песенных текстов Михал Горачек.

Среди остальных потенциальных претендентов — бывший президент автоконцерна "Шкода" Вратислав Кулганек, глава Ассоциации оборонной промышленности страны Йиржи Гинек и ряд других политиков и предпринимателей, Среди возможных кандидатов в президенты Чехии одна женщина — актриса Яна Грушкова. Все они должны для официальной регистрации в качестве кандидатов в президенты заручиться подписями 50 тысяч сограждан или быть выдвинутыми 10 сенаторами или 20 депутатами нижней палаты парламента. Заявки на участие в выборах принимаются до 7 ноября этого года.

На первых в истории Чехии прямых президентских выборах Милош Земан получил по итогам второго тура в феврале 2013 года 54,8% голосов, опередив другого кандидата, Карела Шварценберга. В должность главы республики Земан вступил 8 марта 2013 года. Президент Чехии избирается на пятилетний период.