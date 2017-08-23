Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

На юг Китая обрушился мощнейший тайфун

Мощнейший тайфун Hato ("Тяньгэ") в среду днём обрушился на южную китайскую провинцию Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тайфун достиг прибрежных районов города Чжухай в 12.50 по местному времени. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляла 45 метров в секунду, что равносильно 14 баллам.

По кадрам, опубликованным телеканалом, видно, что улицы города уже залиты водой.

Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао впервые с 2012 года и 1999 года соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности из-за надвигающегося тайфуна.

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