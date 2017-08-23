Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Порошенко пообещал "настойчиво работать" для членства в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна будет настойчиво работать, чтобы стать членом Евросоюза и НАТО.

"Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом ЕС, и участницей НАТО", - сказал он в Киеве на мероприятиях ко Дню государственного флага, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По его словам, Украина провела все необходимые реформы для получения безвизового режима с ЕС. "Обратите внимание, как нашему флагу идет соседство с флагом Европейского союза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободных путешествий в Европу, сделав для этого все необходимые реформы… Первого сентября, буквально через неделю, соглашение об ассоциации вступает в силу в полном объеме", - сказал Порошенко.

Украина в среду отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня независимости страны. В рамках празднования в украинских городах пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага.

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