Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Трамп сообщил о грядущей ликвидации НАФТА

Президент США Дональд Трамп считает, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить.

"Я не думаю, что мы можем прийти к сделке. Так что я думаю, в какой-то момент нам придется упразднить НАФТА (Североамериканскую зону свободной торговли)", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона. Выступление президента показывали в прямом эфире американские телеканалы.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.

США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).

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