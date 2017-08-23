Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Молдова просит ООН обсудить вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

Молдова просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Соответствующее письмо постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник.

В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", отмечается в письме. Морару попросил ООН поддержать усилия Молдовы, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории".

Постпред Молдовы при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.

2 мая Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.

30 июля правительство Молдовы опубликовало заявление, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в симпатиях сепаратистскому режиму, а Москву - в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании конфликта в регионе.

"Операция по поддержанию мира превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны", - указывалось в документе.

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