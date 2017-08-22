Последнее обновление: 22.08.2017 18:21

В Берлине обеспокоены новой концепцией США по Афганистану

США должны тесно координировать с Европой свои действия в Афганистане. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что США больше не будут сообщать о своих военных планах.

"Важно, чтобы американцы обсудили с нами, европейцами, как мы сообща можем позаботиться о том, чтобы страна (Афганистан — ред.) стала более мирной и безопасной. И люди из Афганистана не должны были мигрировать к нам. Мы ждем от Вашингтона, что США будут тесно координировать свои действия с нами, европейцами. Дальнейшая миграция дестабилизирует не только Афганистан, но и Европу", - сказал министр, слово которого приводит германского внешнеполитическое ведомство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

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