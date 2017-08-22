Россия выделит Беларуси кредит на 700 миллионов долларов

Россия продолжает советскую практику многомиллионных вливаний в лояльные Кремлю республики ближнего зарубежья, несмотря на дыру в бюджете и сокращение внутренних расходов на социальные выплаты, медицину и инфраструктуру.

Правительство РФ одобрило выделение Беларуси кредита в размере 700 миллионов долларов. Об этом говорится в распоряжении, котороеопубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги уйдут на погашение долгов Беларуси перед Россией, которые российское правительство в итоге выплатит само себе. Речь идет о госкредитах, а также займах у Евразийского фонда стабилизации и развития, урегулирование которых было согласовано на встрече Лукашенко и Путина в апреле.

Срок погашения нового кредита составит десять лет и будет отсчитываться, начиная с 15 апреля 2018 года.

Его сумма практически практически полностью совпадает с долгом Беларуси за газ, который Газпром на апрель прошлого года оценил в 726 млн долларов.

Беларусь отказывалась платить контрактную цену, шантажируя Кремль выходом из процесса интеграции Евразийского экономического союза. В апреле после почти года переговоров Газпром согласился снизить стоимость газа в контрактах со 130 до 100 долларов за тысячу кубометров.