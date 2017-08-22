Последнее обновление: 22.08.2017 18:21

Индонезия купит у России 11 Су-35 за $1,14 млрд

Индонезия купит у России 11 истребителей Су-35 общей стоимостью $1,14 миллиарда и заплатит за самолеты деньгами и сырьем, сообщили во вторник два индонезийских министра.

Джакарта обещает оплатить почти половину контракта поставками сырьевых товаров - на сумму $570 миллионов. Россия, как ожидается, будет передавать самолеты поэтапно, начиная с 2019 года.

В совместном заявлении министра торговли Индонезии Энггартиасто Лукиты и министра обороны страны Рямизарда Рякуду говорится, что подробности относительно типа и объема сырья "все еще обсуждаются". Ранее Лукита говорил, что поставки могут включать пальмовое масло, чай и кофе.

Индонезийская государственная торговая компания PT Perusahaan Perdagangan Indonesia и российская госкорпорация Ростех, как ожидается, вскоре согласуют окончательные условия сделки.

Индонезия, крупнейшая экономика в Юго-Восточной Азии, пытается модернизировать свои военно-воздушные силы после череды катастроф военных самолетов.

Кроме того, Джакарта хочет расширить двустороннее сотрудничество с Россией в сфере туризма, образования, энергетики, технологий и авиации.

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