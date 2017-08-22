ОПЕК обсудит дальнейшую судьбу нефтяного пакта в ноябре

Нефтеэкспортный картель ОПЕК обсудит, продлевать действие глобального пакта об ограничении добычи сырья или же закончить его, в ноябре, сказал вчера министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года для выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

"Во время нашей следующей встречи в конце ноября... основным вопросом для обсуждения станет судьба сделки о сокращении добычи, а именно – продлевать её или заканчивать", – сказал аль-Марзук в интервью местному телеканалу.

В конце июля министры государств-участников пакта собрались в Санкт-Петербурге, чтобы оценить успех общего дела. Главным итогом встречи, по словам аналитиков, стало согласие исключённой из пакта Нигерии сократить объём собственного производства на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, когда она достигнет этого уровня.