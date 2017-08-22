США отказываются от использования армии для построения демократий за рубежом

Соединенные Штаты впредь не будут использовать свои вооруженные силы для экспорта демократии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы больше не будет использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", - сказал он в обращении к армии и нации на военной базе в штате Виргиния.

При этом он подчеркнул, что США не требуют, чтобы другие государства изменяли "свой образ жизни".

Президент сказал, что Соединенные Штаты при проведении своей внешней политики истратили много времени, энергии "и, главное, жизней" на то, чтобы другие страны следовали их принципам.