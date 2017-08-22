Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Трамп израсходовал годовой фонд оплаты труда Секретной службы

Секретная служба США уже израсходовала все средства, выделенные ей на год для оплаты сверхурочной работы по охране президента Дональда Трампа и членов его семьи, заявил в понедельник ее директор Рэндольф Аллес.

"У президента большая семья, а наши обязанности определены законом. Я не могу изменить это", - сказал он в интервью газете USA Today.

В обязанности Секретной службы входит охрана главы государства и членов его семьи, а также высших должностных лиц. Аллес уточнил, что всего этой привилегией пользуются 42 человека, в том числе 18 членов семьи Трампа.

Глава Секретной службы сообщил, что уже начал переговоры по выделению дополнительных средств для оплаты труда. Как отмечается, 130 сотрудников ведомства, которые уже поработали сверхурочно, охраняя семью президента, компенсацию за это пока не получат.

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