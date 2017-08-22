Нефть дешевеет вечером понедельника на фоне фиксации прибыли

Цены на нефть перешли к снижению на вечерних торгах понедельника на фоне фиксации прибыли, ставшей следствием мощного пятничного ралли.

К 17.05 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,10 процента до $52,14 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,19 за баррель, на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия.

Американские хедж-фонды сокращают ставки на укрепление WTI вторую неделю подряд. В то же время инвесторы в Европе придерживаются иной позиции, о чём говорит рост чистых длинных позиций по контрактам на североморскую смесь Brent.

Основным фактором давления на котировки стало наращивание добычи нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует рост до 9,4 миллиона баррелей в сутки в 2017 году и 9,9 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

Снижение числа буровых в США, которое за неделю к 18 августа уменьшилось на 5 штук до 763, не внушает оптимизма игрокам рынка, учитывая, что американские сланцевые добытчики не собираются сбавлять обороты и планируют увеличить выпуск сырья как минимум на 160.000 баррелей в сутки в этом году, показали расчёты Reuters, опирающиеся на результаты компаний во втором квартале.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика EIA.