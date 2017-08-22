Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Латвия приобрела у Дании зенитно-ракетные комплексы Stinger

Латвия подписала договор с вооруженными силами Дании о приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис Латвийскому телевидению в понедельник.

"Сумма сделки небольшая, но количество оружия будет достаточным", — сказал он, не уточнив ни сумму, ни количество приобретенного оружия.

По словам министра, приобретенные у Дании системы Stinger могут быть доставлены в Латвию уже в этом году, но необходимо выполнить множество формальностей, поэтому не исключено, что техника прибудет в страну в начале 2018 года.

Бергманис уверен, что эта покупка крайне важна для Национальных вооруженных сил Латвии, поскольку повысит обороноспособность латвийской армии.

Stinger (FIM-92) – американский ПЗРК, предназначенный для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Stinger был принят на вооружение в 1981 году и на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных ПЗРК (состоит на вооружении более 20 стран).

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