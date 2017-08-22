Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

В Польше опасаются, что Россия не выведет войска из Беларуси после учений

Замминистра обороны Польши Михал Дворчик заявил журналистам об опасениях, что Россия не выведет войска из Беларуси после завершения учений "Запад 2017".

"Есть много сомнений и опасений, что после учений "Запад 2017" может оказаться, что не все силы и средства будут выведены Россией из Беларуси", - сказал он.

По его словам, за учениями "Запад 2017" будут внимательно наблюдать как польские спецслужбы, так и спецслужбы западных стран.

"У нас нет стопроцентной уверенности в том, какие силы будут использованы. Потому что уже сейчас есть много предпосылок, чтобы считать, что это не такие силы, которые заявляют россияне и белорусы, а больше", - добавил замминистра.

В то же время Дворчик подчеркнул, что жители Польши могут чувствовать себя "абсолютно безопасно".

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