Французская Total купит Maersk Oil в рамках сделки на $7,5 миллиарда

Total покупает Maersk Oil в рамках сделки на сумму $7,45 миллиарда, которая, по словам французской компании, поможет ей увеличить прибыль и денежный поток, а также улучшит базу для выплаты дивидендов.

Датская компания AP Moller Maersk продает Total подразделение Maersk Oil, чтобы сосредоточиться на других сферах деятельности, включая подразделение перевозок.

По условиям сделки, A.P. Moller Maersk получит акции Total общей стоимостью $4,95 миллиарда, а Total возьмет на себя долговые обязательства Maersk Oil в размере $2,5 миллиарда.

Maersk сообщила, что планирует вернуть "значительную часть суммы от полученных акций Total S.A." акционерам в 2018 и 2019 году в форме внеочередных дивидендов, обратного выкупа акций или распределения акций.

Ведущие нефтяные компании мира вновь нацелились на покупку активов в течение прошлого года на фоне признаков восстановления нефтяного рынка.

"Эта сделка приведет к немедленному росту денежного потока и прибыли на акцию и обеспечит дальнейший рост в течение следующих лет", - говорится в заявлении главы Total Патрика Пуянне.

Total ожидает, что синергетический эффект от сделки составит более $400 миллионов в год.

BP объявила о ряде инвестиций в последние два месяца 2016 года, включая выделение $1 миллиарда в рамках партнерства с техасской Kosmos Energy в Мавритании и Сенегале в Западной Африке, а также о приобретениях в Абу-Даби и Азербайджане.

Total и норвежская Statoil вложились в бразильские глубоководные подсолевые месторождения, тогда как ExxonMobil Corp приобрела активы в Папуа-Новой Гвинеи в попытке удовлетворить растущий спрос на сжиженный природный газ в Азии.

Total также сообщила в июле, что в течение пяти лет вложит $3,5 миллиарда в катарское нефтяное месторождение Аль-Шахин.