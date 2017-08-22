В Японии испытали установку для выработки энергии за счет течений в океане

Японские специалисты впервые провели успешное испытание новой установки для выработки электроэнергии за счет океанических течений.

Эксперимент проводился пять дней в районе юго-западного японского острова Кутиносима, где проходит сильное течение Куросио.

Новая система называется "Кайрю". Ее разработала компания IHI Corporation и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий.

Установка состоит из трех металлических цилиндров, каждый длиной около 20 м. Два цилиндра с обеих сторон оборудованы генераторами с лопастями диаметром по 11 м, которые вырабатывают электроэнергию, вращаясь из-за течения, а их общая мощность составляет 100 киловатт.

Во время испытания оборудование погружали на глубину от 20 до 50 м, а максимальная мощность вырабатываемой энергии составила 30 киловатт.

Японские специалисты рассчитывают начать коммерческие поставки новых установок к 2020 году.