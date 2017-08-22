Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

В Японии испытали установку для выработки энергии за счет течений в океане

Японские специалисты впервые провели успешное испытание новой установки для выработки электроэнергии за счет океанических течений.

Эксперимент проводился пять дней в районе юго-западного японского острова Кутиносима, где проходит сильное течение Куросио.

Новая система называется "Кайрю". Ее разработала компания IHI Corporation и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий.

Установка состоит из трех металлических цилиндров, каждый длиной около 20 м. Два цилиндра с обеих сторон оборудованы генераторами с лопастями диаметром по 11 м, которые вырабатывают электроэнергию, вращаясь из-за течения, а их общая мощность составляет 100 киловатт.

Во время испытания оборудование погружали на глубину от 20 до 50 м, а максимальная мощность вырабатываемой энергии составила 30 киловатт.

Японские специалисты рассчитывают начать коммерческие поставки новых установок к 2020 году.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование