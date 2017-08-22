Первая партия сжиженного газа из США прибыла в Литву

В понедельник в литовский порт Клайпеда с американского экспортного терминала Sabine Pass прибыл первый газовоз со сжиженным природным газом из США.

Судно со сжиженным природным газом прибыло в Литву в 5:30 утра, сообщает Delfi.

Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, которые прибыли в Восточную Европу.

Договор предприятием Cheniere Marketing International, которая владеет терминалом Sabine Pass в Луизиане, о поставке 140 тыс. кубометров СПГ было подписано в июне.

В ближайшем времени в Литву должно прибыть еще одно судно из США. В июле литовская сторона заключила еще один договор на поставки СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.

СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading – последняя доставляет газ из Норвегии и Нигерии.