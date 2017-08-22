Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

В Минске спецпредставители США и РФ обсудят вопросы урегулирования в Украине

Спецпредставитель США Курт Волкер 23 августа посетит Киев, где обсудит с властями Украины пути восстановления территориальной целостности этой страны.

Волкер "присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными представителями украинского правительства, чтобы обсудить дальнейшие шаги на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госдепартамента США в воскресенье, 20 августа.

В документе отмечается, что до визита в Киев, Курт Волкер посетит Беларусь и Литву. В Минске 21 августа он встретится с представителями правительства России, чтобы обсудить с ними российско-украинские отношения.

Затем Волкер направится в столицу Литвы Вильнюс, чтобы обсудить пути достижения прогресса в урегулировании конфликта в Украине.

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