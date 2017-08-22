Посольство США приостановит выдачу виз россиянам

Начиная с 23 августа 2017 года, выдача неиммиграционных виз россиянам будет приостановлена на территории всей России, об этом говорится в сообщении посольства США.

С 1 сентября выдача виз будет возобновлена, но только в посольстве в столице России. Выдача виз в консульствах США в остальных городах приостанавливается на неопределенный срок.

В сообщении посольства США подчеркивается, что приостановка выдачи виз связана с «мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США».

Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств», - говорится в сообщении посольства США.