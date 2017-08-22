Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Полиция Люксембурга пересядет на Tesla Model S

Полиция Великого Герцогства Люксембург официально подтвердила, что покупает два седана Tesla Model S.

Их планируют использовать как патрульные машины, сообщает Tehnot.

"Размеры герцогства оптимальные для этого – 82 на 57 км, так что патрулирование может проводиться без опасения оказаться с «пустым» аккумулятором на дороге. При этом, последние версии Tesla Model S имеют более высокую скорость и динамику, чем обычные патрульные машины", - говорится в публикации.

Эта покупка является частью программы перевода государственных служб на электромобили. Их также планируется покупать для госчиновников.

Отметим, что планы на электромобили Tesla есть у Скотланд-Ярда и LAPD (полиция Лос-Анджелеса).

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