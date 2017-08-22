Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Италия принимает меры для предупреждения терактов

Власти Италии принимают меры для предотвращения возможных терактов в стране после нападений в испанских Барселоне и Камбрильсе, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Руководитель итальянского МВД Доменико Миннити в воскресенье, 20 августа, отдал распоряжение главам департаментов полиции и городским администрациям проанализировать существующие концепции обеспечения безопасности и, при необходимости, адаптировать их к новым угрозам.

Вице-мэр Рима Лука Бергамо, представители властей и сотрудники правоохранительных органов провели 19 августа специальную встречу, в ходе которой обсудили, как недопустить в городе повторения трагедии, подобной барселонской. Особенно уязвимыми по итогам совещания были признаны одна из центральных магистралей исторического центра столицы - Виа дель Корсо, где располагается ряд крупных магазинов и торговых центров, а также проспект Виа дей Фори Империали, неподалеку от знаменитого Римского форума. Кроме того, на встрече обсуждалось введение более жесткой системы проверок для работающих в городе таксистов.

Власти Милана, считающегося северной "столицей" Италии, в выходные уже приняли ряд мер для повышения безопасности жителей и гостей города. Так, перед торговой галереей Виктора Эммануила II смонтировали заграждения, призванные помешать проезду автотранспорта. У входа в миланский район доков Ла Дорсена, где по традиции много гуляющих, установили бетонные надолбы.

Аналогичные шаги планируется предпринять в популярном у туристов городе-порте Бари на юго-востоке Италии и на курортах Анцио и Неттуно в центральном регионе Лацио.

В рамках операции "Безопасные улицы", проводящейся по всей стране, для поддержания правопорядка уже задействованы порядка 7 тысяч вооруженных военнослужащих.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование