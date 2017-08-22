США объявили о поставке в Румынию ракетных систем на $1,25 млрд

Госдепартамент США одобрил сделку по поставке Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, входящее в Минобороны США.

Речь идет о системах HIMARS - мобильной ракетно-артиллерийской системе, которая является облегченной версией реактивной системы залпового огня на колесном шасси.

Всего правительство Румынии запросило 54 установки HIMARS, оборудование и ракеты к ним.

«Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе», - подчеркивают в Пентагоне.

«Предложенные к продаже системы HIMARS будет поддерживать потребности Румынии для самообороны и поддержки целей обороны НАТО. Правительство Румынии намерено использовать эти оборонные изделия для модернизации своих вооруженных сил и защиты своей территории, для обороны и сдерживания региональных угроз», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка Румынии вооружения повысит совместимость ее вооруженных сил с силами НАТО.

Исполнителем контракта будет американская компания Lockheed-Martin.