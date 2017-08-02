В Афганистане смертник напал на конвой НАТО, есть погибшие

В южной афганской провинции Кандагар террорист-смертник врезался на машине, начиненной взрывчаткой, в конвой НАТО.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Примерно в полдень заминированный автомобиль атаковал конвой иностранных сил в районе Даман в Кандагаре", - заявил представитель афганской полиции Зия Дуррани.

В своем заявлении НАТО подтвердил атаку на конвой в Афганистане и сообщил о потерях, однако не предоставил дополнительной информации.

"Решительная поддержка" подтверждает, что конвой НАТО был атакован сегодня днем ​​в Кандагаре. В результате атаки есть потери ", - говорится в заявлении.

Сообщается, что боевики радикального исламистского движения "Талибан" взяли на себя ответственность за нападение у афганской разведывательной базы быстрого реагирования на территории Шор-Андам в районе Даман.

По словам очевидцев, в результате нападения сгорели два иностранных автомобиля.

Напомним, 15 стран НАТО согласились направить дополнительные войска в Афганистан, однако они будут выполнять не боевой роль.