Последнее обновление: 02.08.2017 11:29

Теракт в мечети в Афганистане, сообщается о десятках погибших

В результате взрыва в мечети афганского города Херат погибли 29 человек и десятки получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв в мечети произошел вечером во вторник, когда верующие собрались на вечернюю молитву.

Представители местной власти утверждают, что нападавших было как минимум двое – террорист-смертник и еще один мужчина, который открыл огонь по людям.

По данным местных властей, в результате нападения погибли 29 человек, 64 человека получили ранения. Впрочем в СМИ приводят данные и о большем количестве погибших.

Оба террористов погибли во время нападения.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт, который произошел в районе, населенном преимущественно мусульманами-шиитами.

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