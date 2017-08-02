Теракт в мечети в Афганистане, сообщается о десятках погибших

В результате взрыва в мечети афганского города Херат погибли 29 человек и десятки получили ранения.
Об этом сообщает BBC.
Взрыв в мечети произошел вечером во вторник, когда верующие собрались на вечернюю молитву.
Представители местной власти утверждают, что нападавших было как минимум двое – террорист-смертник и еще один мужчина, который открыл огонь по людям.
По данным местных властей, в результате нападения погибли 29 человек, 64 человека получили ранения. Впрочем в СМИ приводят данные и о большем количестве погибших.
Оба террористов погибли во время нападения.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт, который произошел в районе, населенном преимущественно мусульманами-шиитами.