Путин посетит Абхазию в годовщину вторжения РФ в Грузию

Президент России Владимир Путин посетит самопровозглашенную Абхазию с визитом 8 августа.

О подготовке визита сообщает РБК со ссылкой пять собеседников с российской и абхазской стороны, знакомых с его организацией.

В программе визита — переговоры с президентом самопровозглашенной Абхазии Раулем Хаджимбой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос о поездке президента не ответил.

Визит Путина придется на дату начала военного вторжения РФ на территорию грузинской Южной Осетии в 2008 году. Тогда после пятидневной войны Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Последний раз Путин посещал самопровозглашенную Абхазию в 2013 году.

Кроме того, визит Путина состоится ровно через неделю после визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.