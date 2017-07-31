Последнее обновление: 31.07.2017 17:54

В Минске отменили визит премьера Пакистана и совместный бизнес-форум

Запланированные на начало августа визит в Минск премьер-министра Пакистана и белорусско-пакистанский бизнес-форум перенесены на неопределенный срок.

"В связи с переносом официального визита премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шарифа в Беларусь ранее запланированный на 2 августа белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится. О новой дате проведения бизнес-форума будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы Белорусской торгово-промышленной палаты.

Верховный суд Пакистана отстранил от власти Шарифа по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи. Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые показали, что дети премьера владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями.

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