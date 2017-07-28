Белоруса "в одной из жарких стран" взяли в заложники из-за отказа жениться

Гражданин Беларуси "в одной из жарких стран" был взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, на которой не захотел жениться.

"Двадцать третьего июля белорусская дипмиссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Беаруси взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался", - говорится в сообщении МИД на официальной странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что с помощью SMS "белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании". В результате спецоперации местной полиции гражданин Беларуси был освобожден и вернулся на родину.

В связи с этим МИД советует гражданам быть внимательнее к рекомендациям по поводу ситуации в той или иной стране, а также быть осторожнее "с обещаниями жениться".

В какой стране произошел инцидент, не уточняется, так как "степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Беларуси "Об информации, информатизации и защите информации".