Россия забрала у США посольскую дачу и требует сократить количество дипломатов

Россия предлагает США до 1 сентября привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США, говорится в заявлении МИД РФ.

Общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

"Предлагаем американской стороне до 1 сентября с. г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона также приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - предупреждает российский МИД.