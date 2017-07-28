Республиканцы в Сенате потерпели новое поражение по Obamacare

Новое поражение в Сенате США потерпели республиканцы, стремящиеся отменить значительную часть реформы медицинского страхования, которую инициировал Барак Обама.

После продолжительных и напряженных дебатов в ночь на пятницу, 28 июля, большинство сенаторов проголосовало против компромиссного варианта законопроекта, предполагающего изменение части Obamacare.

Документ предполагал упразднение обязательного медицинского страхования для значительной части населения. Кроме того, республиканцы предложили отменить обязанность компаний предоставлять медицинскую страховку своим сотрудникам.

За документ проголосовали 49 сенаторов, против - 51. Законопроект неожиданно не поддержали три республиканца, среди них - влиятельный Джон Маккейн, несколько дней назад перенесший операцию по удалению опухоли головного мозга. Результаты голосования стали тяжелым поражением для руководства Республиканской партии и лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

"Это разочарование, действительно разочарование", - заявил он.

Первоначальной целью консерваторов была полная отмена Obamacare и замена ее другими проектами. Однако за прошедшие недели им несколько раз не удавалось получить большинство голосов для реализации полной или частичной отмены реформы Барака Обамы. Большая часть демократов считают инициативу республиканцев в высшей степени не соответствующей демократическим принципам, поскольку при этом речь идет о судьбах миллионов американцев.

В ходе реформы здравоохранения, одобренной Конгрессом в 2010 году, в США с 2014 года введено обязательное медицинское страхование. Благодаря этому число американцев без медстраховки снизилось до исторического минимума - менее 10 процентов.

В Республиканской партии с самого начала резко критиковали Obamacare, считая эту реформу неэффективной и дорогостоящей. В январе новый глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о начале процесса ее отмены.