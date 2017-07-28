Парламент Франции запретил депутатам нанимать на работу родственников

Национальная ассамблея Франции в четверг проголосовала за то, чтобы запретить членам правительства, парламентариям и местным депутатам нанимать на работу родственников.

Под запрет попадет трудоустройство близких родственников: супругов (сожителей), родителей и детей, а также родителей и детей супругов, сообщает AFP.

Теперь прием родственников на работу в качестве своих сотрудников может закончиться штрафом в 45 тысяч евро или тюремным заключением до трех лет.

Нанимать на работу дальних родственников депутатам и министрам по-прежнему можно, но это нужно в обязательном порядке декларировать. Точно так же, как и «перекрестное трудоустройство» — то есть прием на работу близких родственников других депутатов (или членов правительства).

Как пишет RFI, принять такой запрет во время своей президентской кампании обещал президент Франции Эмманюэль Макрон, после того как разразился скандал вокруг фиктивной занятости супруги Франсуа Фийона, участвовавшего в президентских выборах от партии «Республиканцы». Кроме Фийона в трудоустройстве родственников был заподозрен бывший министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру. В марте 2017 года ему пришлось уйти в отставку после того, как стало известно, что будучи депутатом Национальной ассамблеи, он нанимал на должность помощниц своих дочерей школьного возраста.