Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

Лукашенко хочет оптимизировать силовые структуры до конца года

Лукашенко считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур. Об этом он заявил в четверг на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.

"Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, в дальнейшем вопросы оптимизации также будут стоять на повестке дня, но заниматься этим будут уже главы ведомств.

"Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас", - сказал он.

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