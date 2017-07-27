Экономическая эйфория в Германии приближает Меркель к новому сроку

Настроения потребителей в Германии превысили максимальное значение 16 лет, согласно вышедшим в четверг данным. Очередная порция оптимистичных экономических данных должна укрепить позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед предстоящими в сентябре выборами.

Показатель потребительских настроений, публикуемый базирующимся в Нюрнберге институтом GfK и основанный на опросе около 2.000 человек, вырос на 0,2 процента до 10,8 пункта, максимального уровня с октября 2001 года. Индикатор подтвердил положительные тенденции в настроениях бизнеса.

Перед выборами в Германии 24 сентября экономическая картина выглядит вполне благоприятной для Меркель, которая надеется избраться на четвёртый срок. Согласно опросам, отрыв канцлера от кандидата от социал-демократов составляет на 13 пунктов.

"Сейчас немецкая экономика работает на полную мощность",- цитирует релиз GfK аналитика Рольфа Бюркла. При этом потребители ожидают дальнейшего улучшения показателей до конца года.

Производство в Германии также находится в хорошем состоянии, при этом ожидается рост и без того уверенного экспорта.

Соперник Меркель из Социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц пытается изменить фокус своей кампании, разыгрывая миграционную карту.

Шульц, который направляется в Италию на встречу с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони и планирует посетить лагерь беженцев на Сицилии, предостерегает, что Германии вновь угрожает наплыв беженцев, как в 2015 году, когда в страну приехали почти миллион сирийцев. Этот эпизод стал самым сложным для Меркель за все 12 лет правления.