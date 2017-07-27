Новые солнечные панели собирают максимум энергии солнечного спектра

Инженер из Университета Джорджа Вашингтона создал прототип каскадного солнечного модуля, который принимает энергию всего спектра солнечного излучения.

При этом КПД батареи составляет рекордные 44,5%. Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Energy Materials, пишет hightech.fm.

Американский инженер Мэттью Ламб спроектировал и собрал прототип инновационного модуля на базе концентраторной фотоэлектрической панели. Такая установка оснащена специальными линзами, которые концентрируют солнечные лучи на солнечных мини-батареях площадью менее 1 кв. мм.

Каскадный модуль играет роль сита для солнечного света, в котором выполненные из разных материалов слои улавливают лучи с разной длиной волн. В результате “просеивания” солнечная панель собирает и преобразует в электричество почти половину всей доступной энергии. Для сравнения - обычные солнечные панели преобразуют лишь четверть энергии.

При изготовлении модулей инженер использовал материалы на основе антимонида галлия (GaSb), который часто применяется при создании инфракрасных лазеров и фотодетекторов.

Ламб надеется, что новая технология позволит создавать высокоэффективные многопереходные солнечные элементы. Однако пока, как отмечает Science Daily, создание модуля с рекордным КПД обходится слишком дорого. Для промышленного применения технологию придется дорабатывать.

Недавно инженеры из Принстонского университета разработали солнечный элемент, который улавливает исключительно ультрафиолетовую часть спектра солнечного света. При нанесении на стекла он на 40% сокращает расход электроэнергии на освещение, отопление или кондиционирование. Регулировать уровень освещенности от окна можно с помощью интернет-приложения.