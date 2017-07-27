СМИ узнали о слежке российских шпионов за штабом Макрона через Facebook

Российские агенты спецслужб пытались шпионить за деятельностью предвыборного штаба Эмманюэля Макрона с помощью фальшивых аккаунтов в Facebook. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского конгрессмена и двух других человек, которые знакомы с ситуацией.

Всего было создано около двух десятков аккаунтов в Facebook для того, чтобы собирать данные о сотрудниках штаба Макрона и приближенных к нему людях, говорят источники Reuters. Одним из противников Макрона на выборах была глава националистского «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Facebook подтвердил агентству, что обнаружил шпионские аккаунты во Франции и деактивировал их. Представители компании проинформировали конгрессменов из одного из комитетов о своих находках. Reuters не называет комитет, который получил информацию от компании.

В шпионской кампании участвовали агенты российских спецслужб, которые представлялись как друзья друзей помощников Макрона и пытались выведать у них персональную информацию, рассказали Reuters конгрессмен и два источника. Сотрудники Facebook зафиксировали попытки взлома штаба Макрона во время первого тура президентских выборов. Компания проследила их инструменты, сделав вывод, что они использовались в прошлом ГРУ России (сейчас Главное управление Генерального штаба), говорят знакомые с ситуацией анонимные источники агентства.

В Facebook заявили американским чиновникам, что не уверены в том, что шпионам удалось убедить помощников Макрона загрузить на свои компьютеры вредоносные программы или передать информацию о своих аккаунтах. Именно это в Facebook называют целью шпионов.

​По данным Reuters, операцией занималось то же подразделение ГРУ — Fancy Bear, или APT 28, которое обвиняется во взломе Национального комитета Демократической партии в 2016 году. ГРУ не ответило на запросы Reuters.

Facebook в апреле заявляла, что приняла меры против фальшивых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о выборах во Франции. Знакомые с ситуацией люди рассказали Reuters, что Facebook заблокировал во Франции 70 тыс. аккаунтов, которые распространяли пропаганду и спам в большей части случаев о выборах во Франции. Компания не стала оспаривать эту цифру.

Россия неоднократно отрицала возможное вмешательство в выборы во Франции. Собеседники Rueters в американских разведслужбах рассказали, что к взлому ресурсов штаба Макрона были причастны «связанные с Россией» хакеры, но нет доказательств тому, что это делалось по заказу Кремля.

6 мая хакеры получили доступ к данным предвыборного штаба Макрона. Это случилось после того, как была взломана электронная почта штаба. Данные выложил в открытый доступ в веб-приложении Pastebin пользователь под ником EMLEAKS. Всего там было около 9 Гб документов по деятельности предвыборного штаба. Портал WikiLeaks сообщал, что в метаданных писем, полученных при взломе почты штаба, девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика». Она, по утверждению портала, связана с ФСБ России.

Однако французское Национальное агентство безопасности информационных систем не смогло обнаружить доказательств того, что взлом почты штаба Макрона был осуществлен русскими хакерами.