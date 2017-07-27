Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

Лондон после Brexit планирует играть более весомую роль в Азии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон планирует играть более весомую роль в Азиатско-тихоокеанском регионе после выхода страны из Евросоюза и готов при необходимости направить в регион военных, передает агентство Франс Пресс.

"Одна из целей моей поездки (в регион — ред.) – передать послание, что теперь мы намерены больше сосредоточиться на Азиатско-тихоокеанском регионе и Австралии", - сказал в интервью газете Australian министр, находящийся с визитом в Сиднее. В ходе поездки в регион от также посетил Японию и Новую Зеландию.

"Люди хотят взаимодействовать со страной, которая выступает в защиту правил международной системы, готова разместить в регионе свои вооруженные силы, такой, как мы", - добавил Джонсон.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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