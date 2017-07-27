Брюссель начал формальную проверку польской судебной реформы

Еврокомиссия приняла в среду решение начать формальную проверку подписанного во вторник президентом Польши Анджеем Дудой закона об общих судах на соответствие законодательству Евросоюза. Соответствующий документ будет направлен в Варшаву, когда текст закона опубликуют в прессе.

Новый закон дает министру юстиции право самостоятельно назначать и увольнять председателей судов. Критики реформы, среди прочего, предупреждают об опасности влияния главы Минюста на суды и судей. Кроме того, законом предусмотрен различный пенсионный возраст для женщин и мужчин, что Брюссель тоже подвергает критике.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс приветствовал применение Дудой своего права вето в отношении двух законов о резко критикуемой судебной реформе - о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства. Он подчеркнул, что как только правительство начнет увольнять судей Верховного суда, Брюссель тут же начнет процедуру по 7 статье договора ЕС, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса.

"Мы не будет реагировать на шантаж со стороны чиновников ЕС", - заявил официальный представитель правительства Польши Рафал Бохенек, комментируя новости из Брюсселя. По его мнению, все законы находятся в рамках конституции и демократических норм.