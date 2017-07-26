ЕС подбирает санкции к России за поставки турбин Siemens в Крым

Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе в среду на заседании своего комитета (Coreper) обсудили предложение для Совета ЕС о возможных санкциях для ряда физических и юридических российских лиц в связи с поставками турбин Siemens в Крым, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах Евросоюза.

"Я могу подтвердить, что возможность расширения санкционного списка (за подрыв суверенитета Украины) была обсуждена сегодня на заседании Coreper на основе предложения Германии", - сказал собеседник агентства.

"Обсуждение было консенсусным, инициатива Германии получила широкую поддержку. Следующим шагом является техническая работа по подготовке соответствующих правовых актов для публикации в "Официальном журнале" Евросоюза", - сказал источник.

"Далее Совету ЕС необходимо будет принять законодательные акты. Вероятно, это может быть сделано по письменной процедуре", - пояснил собеседник агентства.

В ответ на просьбу назвать попавших под санкции людей и организации источник сказал, что на данной стадии процедуры этого сделать нельзя.