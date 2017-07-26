В Токио откроется капсульный отель только для женщин

Две токийские фирмы намерены открыть в столице Японии капсульный отель, открытый только для представительниц женского пола, пишет издание Japan Times.

"Мы решили создать отель этого вида (капсульного) для женщин, поскольку здесь не так много подобного рода объектов", - заявил Кейсукэ Юи, основатель компании Nine Hours Inc., накануне открытия семиэтажной гостиницы для женщин, рассчитанной на 70 спальных мест.

По словам Юи, открытие такого отеля связано также с ростом спроса среди женщин на гостиничные услуги. Кроме того, по его словам, все больше иностранных туристов предпочитают останавливаться именно в капсульных отелях.

Он также отметил, что его фирма обычно занимается строительством капсульных отелей, где могут остановиться как мужчины, так и женщины.